Британська розвідка: Економіка РФ ризикує "перегрітися" через війну

Британська розвідка розповіла про негативний вплив загарбницької війни в Україні на російську економіку, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну за 18 січня.

Оскільки РФ нарощує витрати на оборону за рахунок інших сфер, ризик перегріву російської економіки залишається ймовірним, зазначає відомство.

Розвідка нагадала, що центральний банк РФ підвищив свою процентну ставку на 1% до нової базової ставки 16%, що стало вже п'ятим підвищенням з липня 2023 року, коли базову ставку встановили на рівні 6,5%.

Аналітики вказують, що інфляція в Росії продовжила прискорюватися наприкінці 2023 року, збільшившись до 7,5% у річному вимірі в листопаді з 6,7% у жовтні.

Водночас загальна інфляція на 2023 рік, за оцінками служби статистики РФ, оцінюється в 7,4%, що майже вдвічі перевищує цільовий показник центрального банку.