Азарова будут судить за призывы к свержению власти: что ему грозит

Бывшего премьер-министра Украины будут судить за информационную помощь России и призывы к свержению власти. СБУ завершила расследование, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Правоохранители не указали имени и фамилии чиновника, однако на фотографии изображен человек, очень похожий на Николая Азарова.

Фото: бывший премьер Украины (facebook.com/pgo.gov.ua)

Детали дела

Экс-премьер-министр Украины, который с 2014 года скрывается на территории государства-агрессора, от начала полномасштабного вторжения и до настоящего времени, используя российские медиа и сеть интернет, осуществляет активную информационную деятельность в сотрудничестве с Российской Федерацией.

Бывший украинский чиновник регулярно участвует в эфирах российских информационных каналов. Пропагандируя российские нарративы, он проводит информационную деятельность, направленную на дискредитацию государства Украина.

"В видеозаписях, которые были размещены на Youtube-канале "Иная правда" и порталах российских медиа, бывший Премьер-министр оправдывает вооруженную агрессию РФ и оккупацию части территории Украины" , - говорится в заявлении.

Также экс-чиновник называет события в Буче "фейком", призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти и уверяет, что специальная операция Путина спасла Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию".

Что ему грозит

Отмечается, что в суд направили обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего премьер-министра Украины. Его обвиняют в:

публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя;

осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и оправдании;

признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Азарову грозит до 12 лет лишения свободы.

Уголовное преследование Азарова и его приспешников

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Украине будут судить бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова из-за подписания "Харьковских соглашений" в пользу России 2010 года.

А в октябре суд избрал меру пресечения чиновнице одной из районных администраций Киева в виде содержания под стражей. Она вела Telegram-канал экс-премьера Николая Азарова.