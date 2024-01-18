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Азарова судитимуть за заклики до повалення влади: що йому загрожує

Азарова судитимуть за заклики до повалення влади: що йому загрожує
Фото: twitter

Колишнього прем'єр-міністра України судитимуть за інформаційну допомогу Росії та заклики до повалення влади. СБУ завершила розслідування, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці не вказали імені та прізвища чиновника, однак на світлині зображена людина, дуже схожа на Миколу Азарова.

Азарова судитимуть за заклики до повалення влади та фейки про вбивства в Бучі
Фото: колишній прем'єр України (facebook.com/pgo.gov.ua)

Деталі справи

Експрем'єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, від початку повномасштабного вторгнення і до теперішнього часу, використовуючи російські медіа та мережу інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з Російською Федерацією.

Колишній український чиновник регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів. Пропагуючи російські наративи, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію держави Україна.

"У відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі "Иная правда" та порталах російських медіа, колишній Прем'єр-міністр виправдовує збройну агресію РФ та окупацію частини території України", - йдеться в заяві.

Також експосадовець називає події в Бучі "фейком", закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади і запевняє, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію".

Що йому загрожує

Зазначається, що до суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього прем'єр-міністра України. Його звинувачують у:

  • публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу;
  • здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором і виправданні;
  • визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України.

Азарову загрожує до 12 років позбавлення волі.

Кримінальне переслідування Азарова та його поплічників

У вересні минулого року повідомлялося, що в Україні судитимуть колишнього президента Віктора Януковича та експрем'єр-міністра Миколу Азарова через підписання "Харківських угод" на користь Росії 2010 року.

А в жовтні суд обрав запобіжний захід чиновниці однієї з районних адміністрацій Києва у вигляді тримання під вартою. Вона вела Telegram-канал експрем'єра Миколи Азарова.

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