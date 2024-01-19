Правоохранители рассказали, в чем подозревают бизнесмена Мазепу

Правоохранители подозревают основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС, сообщает Украинская правда.

В сообщениях правоохранителей не указано имя подозреваемого, но обстоятельства дела указывают на Мазепу.

В частности указано, что 18 января оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции совместно с ГБР и Офисом генерального прокурора задержали бизнесмена-основателя инвестиционной компании во время его попытки пересечь границу Украины с Польшей. Также правоохранители задержали его брата и еще двух сообщников.

Указано, что правоохранители провели обыски по месту жительства и работы участников преступной организации.

По данным следствия, в течение 2020-2021 годов основатель инвестиционной компании, его брат и другие участники преступной организации с использованием коррупционных связей в государственных органах незаконно завладели землями водного фонда, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС. Речь идет о земельном участке в Вышгородском районе стоимостью более 20 млн грн.

"Более 7 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы между селами Хотяновка и Лебедевка было незаконно отчуждено из государственной собственности и безвозмездно передано в частную собственность подконтрольным лицам якобы для ведения садоводства. Большинство из них были студентами столичных учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились на предложение из-за трудного материального положения. Их искали через социальные сети и за вознаграждение предлагали поставить подпись на бумагах.

В дальнейшем захваченные земли на бумаге перепродавали крупным застройщикам, а те строили вместо садов - коттеджные городки. Собственно, именно по их заказу, злоумышленники и провернули земельную сделку. Чтобы избежать длительной и сложной процедуры получения разрешительных документов на строительство и ввод зданий в эксплуатацию, получали технические паспорта с фиктивными данными. Согласно документам, дома возвели хозяйственным способом в 1991 году. Такие манипуляции давали возможность зарегистрировать право собственности на здание без получения соответствующих разрешений и согласований в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины", – заявили в полиции.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

В незаконной схеме также участвовали отдельные должностные лица органов Госгеокадастра, отмечают прокуроры.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в незаконной приватизации государственного имущества, легализации имущества, полученного преступным путем, а основателю инвестиционной компании еще и в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней.

Кроме того, решается вопрос относительно сообщения о подозрении в превышении власти или служебных полномочий двум бывшим руководителям Госгеокадастра в Киевской области.

Напомним, в ноябре 2023 года восьми участникам преступной организации было сообщено о подозрении в незаконном завладении землями Киевской ГЭС. Шестеро из них находится под стражей.

18 января стало известно, что Государственное бюро расследований задержало украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы. Правоохранители проводили обыски в офисе Concorde Capital. Адвокаты бизнесмена заявили, что во время обысков силовики выбили двери бизнес-центра и не имели постановления суда.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Concorde Capital Игоря Мазепы занимается инвестиционными и брокерскими услугами, а также реструктуризацией долгов.

Компания владеет 21,5% в медицинской сети "Добробут", стартапом по продаже сельхозземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Украина", компанией "Центр "Солнечное ремесло" по добыче янтаря, долей в платформе MakeUp, имеет лицензию на добычу газа на Львовщине.

В сфере недвижимости Мазепа является владельцем загородного комплекса Shelest и девелопером коттеджного городка Goodlife park.