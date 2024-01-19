Правоохоронці розповіли, в чому підозрюють бізнесмена Мазепу

Правоохоронці підозрюють засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС, повідомляє Українська правда.

В повідомленнях правоохоронців не вказано ім'я підозрюваного, але обставини справи вказують на Мазепу.

Зокрема вказано, що 18 січня оперативники Управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції спільно з ДБР та Офісом генерального прокурора затримали бізнесмена-засновника інвестиційної компанії під час його спроби перетнути кордон України з Польщею. Також правоохоронці затримали його брата та ще двох спільників.

Вказано, що правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи учасників злочинної організації.

За даними слідства, протягом 2020-2021 років засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації з використанням корупційних зв’язків у державних органах незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі вартістю більше 20 млн грн.

"Понад 7 га земель водного фонду вздовж Київської дамби між селами Хотянівка та Лебедівка незаконно відчужили з державної власності та безоплатно передали у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище. Їх шукали через соціальні мережі та за винагороду пропонували поставити підпис на паперах.

В подальшому захоплені землі на папері перепродавали крупним забудовникам, а ті будували замість садів — котеджні містечка. Власне, саме на їхнє замовлення, зловмисники і провернули земельну оборудку. Щоб уникнути довготривалої та складної процедури отримання дозвільних документів на будівництво та введення будівель в експлуатацію, отримували технічні паспорти з фіктивними даними. Відповідно до документів, будинки звели господарським способом в 1991 році. Такі маніпуляції давали можливість зареєструвати право власності на будівлю без отримання відповідних дозволів і погоджень в Державній інспекції архітектури та містобудування України", – заявили в поліції.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

У незаконній схемі також брали участь окремі службові особи органів Держгеокадастру, зазначають прокурори.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у незаконній приватизації державного майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а засновнику інвестиційної компанії ще й у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній.

Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру у перевищення влади або службових повноважень двом колишнім керівникам Держгеокадастру у Київській області.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року восьми учасникам злочинної організації було повідомлено про підозру у незаконному заволодінні землями Київської ГЕС. Шестеро з них перебуває під вартою.

18 січня стало відомо, що Державне бюро розслідувань затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. Правоохоронці проводили обшуки в офісі Concorde Capital. Адвокати бізнесмена заявили, що під час обшуків силовики вибили двері бізнес-центру і не мали ухвали суду.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Concorde Capital Ігоря Мазепи займається інвестиційними та брокерськими послугами, а також реструктуризацією боргів.

Компанія володіє 21,5% в медичній мережі "Добробут", стартапом з продажу сільгоспземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Україна", компанією "Центр "Сонячне ремесло" з видобутку бурштину, часткою в платформі MakeUp, має ліцензію на видобуток газу на Львівщині.

У сфері нерухомості Мазепа є власником заміського комплексу Shelest та девелопером котеджного містечка Goodlife park.