Беспилотники попытались атаковать пороховой завод под Тамбовом – Shot

Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в РФ 19 января, это не первая подобная атака на это предприятие. В России уже успели отчитаться, что ее якобы устроили ВСУ, но она оказалась "неудачной", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

По данным Telegram-канала Shot, дроны атаковали завод около 4:00.