Беспилотники попытались атаковать пороховой завод под Тамбовом – Shot
Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в РФ 19 января, это не первая подобная атака на это предприятие. В России уже успели отчитаться, что ее якобы устроили ВСУ, но она оказалась "неудачной", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
По данным Telegram-канала Shot, дроны атаковали завод около 4:00.
"БПЛА самолетного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Пострадавших и разрушений нет, но персонал все равно для безопасности эвакуировали", - говорится в сообщении Shot.