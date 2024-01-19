Безпілотники спробували атакувати пороховий завод під Тамбовом – Shot
Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у РФ 19 січня, це не перша подібна атака на це підприємство. У Росії вже встигли відзвітувати, що її нібито влаштували ЗСУ, але вона виявилася "невдалою", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
За даними Telegram-каналу Shot, дрони атакували завод близько 4:00.
"БПЛА літакового типу впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів. Постраждалих і руйнувань немає, але персонал все одно для безпеки евакуювали", - йдеться у повідомленні Shot.