Безпілотники спробували атакувати пороховий завод під Тамбовом – Shot

Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у РФ 19 січня, це не перша подібна атака на це підприємство. У Росії вже встигли відзвітувати, що її нібито влаштували ЗСУ, але вона виявилася "невдалою", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

За даними Telegram-каналу Shot, дрони атакували завод близько 4:00.