В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, трое госпитализированы

В Люблинском воеводстве Польши поздно вечером в четверг потерпел аварию автобус с гражданами Украины, трое из них госпитализированы, сообщает Европейская правда.

ДТП произошло недалеко от границы с Украиной – в районе населенного пункта Вишнице на региональной дороге №812. В автобусе ехали 26 человек, за рулем был 63-летний водитель.

По предварительным выводам полиции, на повороте автобус занесло, после чего он проломил ограничительный барьер на обочине и перевернулся на правый бок, ударившись в дерево.

После аварии трех пассажиров госпитализировали, среди них 80-летняя женщина.

Других пассажиров автобуса временно приютили в Вишнице, пока их не забрал другой автобус.

Проверка показала, что водитель был трезв. В полиции предполагают, что он ехал быстрее, чем следовало при сложных условиях на дороге.