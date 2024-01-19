У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, троє госпіталізованих

У Люблінському воєводстві Польщі пізно ввечері у четвер зазнав аварії автобус із громадянами України, троє з них госпіталізовані, повідомляє Європейська правда.

ДТП сталася неподалік від кордону з Україною – в районі населеного пункту Вішніце на регіональній дорозі №812. Автобусом подорожували 26 осіб, за кермом був 63-річний водій.

За попередніми висновками поліції, на повороті автобус занесло, після чого він проломив обмежувальний бар’єр на узбіччі й перекинувся на правий бік, вдарившись у дерево.

Після аварії трьох пасажирів госпіталізували, серед них 80-річна жінка.

Інших пасажирів автобуса тимчасово прихистили у Вішніце до часу, поки їх забере інший автобус.

Перевірка засвідчила, що водій був тверезим. У поліції припускають, що він їхав швидше, ніж мало бути за складних умов на дорозі.