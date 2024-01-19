Задержание бизнесмена Мазепы: суд избирает меру пресечения

Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения основателю Concorde Capital Игорю Мазепе, которому инкриминируют организацию схемы завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры, сообщает Укринформ.

Ходатайство ДБР об избрании меры пресечения рассматривает судья Евгений Хайнацкий.

Прокурор озвучил ходатайство об избрании Мазепи меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере 700 млн грн.

Адвокаты Мазепы объявили отвод судье Хайнацкому. В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв.

Как сообщалось, 18 января Мазепу задержали во время прохождения украино-польской границы в пункте пропуска "Шегини". В разных регионах Украины правоохранители задержали также трех других участников преступной группировки, в том числе брата организатора.