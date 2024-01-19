Затримання бізнесмена Мазепи: суд обирає запобіжний захід

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі, якому інкримінують організацію схеми заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури, повідомляє Укрінформ.

Клопотання ДБР про обрання запобіжного заходу розглядає суддя Євген Хайнацький.

Прокурор озвучив клопотання про обрання Мазепі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 700 млн грн.

Адвокати Мазепи оголосили відвід судді Хайнацькому. Нині у судовому засіданні оголошена перерва.

Як повідомлялося, 18 січня Мазепу затримали під час проходження українсько-польського кордону у пункті пропуску "Шегині". У різних регіонах України правоохоронці затримали також трьох інших учасників злочинного угруповання, зокрема брата організатора.