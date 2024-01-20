Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Monobank подвергся массированной хакерской атаке

В ночь с пятницы на субботу 20 января популярнейший украинский мобильный банк Monobank подвергся массированной DDoS атаке со стороны россии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил один из основателей банка Олег Гороховский:

«50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!»

На какое-то время сервисы банка перестали работать, но IT-специалистам удалось в течение часа полностью отбить атаку и восстановить работоспособность мобильного приложения.

2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу пять банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

Единой тенденции не было: банки и снижали, и повышали процентные ставки, регулируя свой депозитный портфель в разных валютах.

А-Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 14,50% годовых;

на 6 месяцев – с 15,75 до 15,25% годовых;

на 12 месяцев – с 15,85 до 15,35% годовых.

Восток Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 14 до 13% годовых;

на 6 и 12 месяцев – с 14 до 13,50% годовых.

Ощадбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев с 14 до 13,50% годовых.

ОТП Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 месяца с 12 до 11,50% годовых.

Аккордбанк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 12 месяцев: на 3 месяца – с 1 до 2,25% годовых; на 6 месяцев – с 1,25 до 2,50% годовых; на 12 месяцев – с 1,50 до 3% годовых.

Также Аккордбанк повысил процентные ставки по депозитам в евро на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 0,10 до 1,25% годовых;

на 6 месяцев – с 0,10 до 1,50% годовых;

на 12 месяцев – с 0,10 до 2% годовых.

3. ПУМБ увеличил лимиты на карточные переводы

С 17 января 2024 года ПУМБ пересмотрел лимиты на карточные переводы в сторону увеличения.

Теперь на карту другого клиента ПУМБ можно перевести до 89 999 грн в сутки (в т.ч. одной транзакцией).

При переводе на карту другого банка действуют те же условия: при условии, что у банка есть полные данные получателя, в сутки можно перевести до 89 999 грн (в т.ч. одной транзакцией). Если же у банка нет полных данных получателя, лимит на одну транзакцию будет составлять 29 999 грн и в сумме не больше 89 999 грн в сутки.

4. Monobank запустил новый сервис для стримеров

Monobank создал новый инструмент для монетизации творчества под названием «База» и запустил его бета-тестирование.

Благодаря сервису «База» уже можно:

- получать донаты;

- предлагать пользователям подписки разных уровней;

- выводить QR-код и анимацию донатов на стрим.

В дальнейшем разработчики планируют добавить: - уникальные анимации для различных размеров доната и подписки;

- возможность заказывать донатом музыку; - учет пожеланий тестеров. Для старта необходимо зарегистрироваться как ФОП в Monobank и залогиниться на сайте base.monobank.ua

5. Акция от А-Банка и сети аптек «Подорожник»

Теперь по карте «АТБ» от А-банка действует скидка 5% на все товары в сети аптек «Подорожник».

Чтобы получить скидку, необходимо выбрать в аптеке все, что необходимо, и оплатить картой «АТБ». Скидка 5% посчитается автоматически, и в чеке сразу будет видна сумма скидки. Скидка не действует на онлайн-заказы и покупки в ночное время на кассах с «ночными» терминалами, которые работают с 21:00 до 08:00.

Акционное предложение действует с 15.01.2024 до 05.06.2024 года.