Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Monobank зазнав масованої хакерської атаки

У ніч із п'ятниці на суботу 20 січня найпопулярніший український мобільний банк Monobank зазнав масованої DDoS атак з боку Росії. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив один із засновників банку Олег Гороховський:

«50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!»

На якийсь час послуги банку перестали працювати, але IT-фахівцям вдалося протягом години повністю відбити атаку і відновити працездатність мобільного додатку.

2. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу п'ять банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

Єдиної тенденції не було: банки і знижували, і підвищували процентні ставки, регулюючи свій депозитний портфель у різних валютах.

А-Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 15 до 14,50% річних;

на 6 місяців – з 15,75 до 15,25% річних;

на 12 місяців - з 15,85 до 15,35% річних.

Схід Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 14 до 13% річних;

на 6 та 12 місяців – з 14 до 13,50% річних.

Ощадбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 6 місяців з 14 до 13,50% річних.

ОТП Банк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3 місяці з 12 до 11,50% річних.

Аккордбанк підвищив процентні ставки за депозитами у доларах США на 3,6 та 12 місяців: на 3 місяці – з 1 до 2,25% річних; на 6 місяців – з 1,25 до 2,50% річних; на 12 місяців – з 1,50 до 3% річних.

Також Аккордбанк підвищив процентні ставки за депозитами в євро на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 0,10 до 1,25% річних;

на 6 місяців – з 0,10 до 1,50% річних;

на 12 місяців – з 0,10 до 2% річних.

3. ПУМБ збільшив ліміти на карткові перекази

З 17 січня 2024 року ПУМБ переглянув ліміти на карткові перекази у бік збільшення.

Тепер на картку іншого клієнта ПУМБ можна перевести до 89 999 грн. на добу (в т.ч. однією транзакцією).

При переказі на картку іншого банку діють ті самі умови: за умови, що банк має повні дані одержувача, на добу можна перевести до 89 999 грн (у т.ч. однією транзакцією). Якщо ж банк не має повних даних одержувача, ліміт на одну транзакцію становитиме 29 999 грн і в сумі не більше 89 999 грн на добу.

4. Monobank запустив новий сервіс для стримерів

Monobank створив новий інструмент для монетизації творчості під назвою «База» та запустив його бета-тестування.

Завдяки сервісу "База" вже можна:

- отримувати донати;

- Пропонувати користувачам підписки різних рівнів;

- виводити QR-код та анімацію донатів на стрим.

Надалі розробники планують додати: - Унікальні анімації для різних розмірів донату та підписки;

- можливість замовляти музику донатом; - Облік побажань тестерів. Для старту необхідно зареєструватися як ФОП у Monobank та залогінитися на сайті base.monobank.ua

5. Акція від А-Банку та мережі аптек «Подорожник»

Тепер на карті «АТБ» від А-банку діє знижка 5% на всі товари в мережі аптек «Подорожник».

Щоб отримати знижку, необхідно вибрати в аптеці все, що необхідно, та сплатити карткою «АТБ». Знижка 5% порахується автоматично, і в чеку відразу буде видно суму знижки. Знижка не діє на онлайн-замовлення та покупки вночі на касах з «нічними» терміналами, які працюють з 21:00 до 08:00.

Акційна пропозиція діє з 15.01.2024 до 05.06.2024 року.