На Черниговщине сгорел загородный дом бизнесмена Мазепы – СМИ

В Черниговской области этой ночью сгорел загородный дом Игоря Мазепы, которого обвиняют в махинациях с землями Киевской ГЭС. Пожар произошел в селе Картовецкое, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как рассказали источники изданию, 22 января в 03:22 в Главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре жилого дома в с.Картовецкое Городнянского территориального общества Черниговский район.

Фото: lb.ua

Источники добавляют, что речь идет о загородном доме бизнесмена и директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы.

В результате пожара огнем уничтожен жилой дом. Вероятной причиной пожара называют нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

Что известно о деле Мазепы и почему его задержали

Напомним, 18 января на границе с Польшей, на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини" был задержан украинский бизнесмен Игорь Мазепа, являющийся главой инвестиционной Concorde Capital. Параллельно с этим были проведены обыски в офисе компании.

Дело связано с получением права на землю для того, чтобы построить коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе под Киевом. Стоит отметить, что Goodlife Park был построен еще в 2013 году. Площадь коттеджного городка составляет 40 га. Он расположен в 12 километрах от Киева.

В компании в свою очередь подтвердили, что к ним пришли с обысками. Впрочем, Concorde Capital утверждает, что мероприятия проводились якобы без определения суда.

В то же время уже 19 января ГБР официально подтвердило задержание бизнесмена.

По версии Госбюро расследований, он якобы является организатором сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры. В ведомстве отметили, что также в разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора схемы.

Как пояснила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, фигуранту дела объявлены подозрения по трем разным статьям Уголовного кодекса Украины, поэтому накануне произошло задержание.

Также в ГБР напомнили, что 29 ноября 2023 года были разоблачены и задержаны участники преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

Добавим, что суд постановил арестовать Мазепу с альтернативой внесения залога в размере 349 млн гривен.

По данным правоохранителей, фигурантам грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.