На Чернігівщині згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи – ЗМІ

У Чернігівській області цієї ночі згорів заміський будинок Ігоря Мазепи, якого звинувачують у махінаціях із землями Київської ГЕС. Пожежа сталася в селі Картовецьке, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як розповіли джерела виданню, 22 січня о 03:22 до Головного управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с.Картовецьке Городнянської територіальної громади Чернігівський район.

Фото: lb.ua

Джерела видання додають, що мова йде про заміський будинок бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи.

Внаслідок пожежі вогнем знищено житловий будинок. Імовірною причиною пожежі називають порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Що відомо про справу Мазепи і чому його затримали

Нагадаємо, 18 січня на кордоні з Польщею, на контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині" був затриманий український бізнесмен Ігор Мазепа, який є головою інвестиційної Concorde Capital. Паралельно з цим були проведені обшуки в офісі його компанії.

Справа пов'язана з отриманням права на землю для того, щоб збудувати котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park у районі Вишгороду під Києвом. Варто зауважити, що Goodlife Park збудували ще у 2013 році. Площа котеджного містечка складає 40 га. Він розташований за 12 кілометрів від Києва.

У компанії своєю чергою підтвердили, що до них прийшли з обшуками. Втім, Concorde Capital стверджує, що заходи проводилися буцімто без ухвали суду.

Натомість вже 19 січня ДБР офіційно підтвердило затримання бізнесмена.

За версією Держбюро розслідувань, він нібито є організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури. У відомстві зазначили, що також в різних регіонах України затримані ще три учасники злочинної організації, у тому числі брат організатора схеми.

Як пояснила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, фігурантові справи оголошено підозри за трьома різними статтями Кримінального кодексу України, тому напередодні відбулося затримання.

Також в ДБР нагадали, що 29 листопада 2023 року було викрито та затримано учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС.

Додамо, що суд постановив арештувати Мазепу з альтернативою внесення застави в розмірі 349 млн гривень.

За даними правоохоронців, фігурантам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.