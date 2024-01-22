Минэнерго: На "Харьковоблэнерго" из-за обстрелов уничтожена часть оборудования

В результате обстрела российских агрессоров произошел пожар на производственном объекте АО "Харьковоблэнерго".﻿ Об этом заявили в министерстве энергетики, сообщает Экономическая правда.

По данным Минэнерго, работники предприятия не пострадали, но уничтожено оборудование.

"В результате вражеского обстрела произошел пожар на производственном объекте АО "Харьковоблэнерго", уничтожено оборудование, работники не пострадали" , - говорится в сообщении.

Графики отключений электроэнергии не применяются.

Минэнерго также добавило, что вследствие обстрелов, в частности, в Харьковской области остается без света почти 16 тыс. точек учета, в Херсонской – 26 тыс. точек учета, в самом Херсоне – 4,3 тыс. потребителей, в Донецкой – 73 населенных пункта.