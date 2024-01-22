Міненерго: На "Харківобленерго" через обстріли знищено частину обладнання

Унаслідок обстрілу російських агресорів сталася пожежа на виробничому об'єкті АТ "Харківобленерго".﻿ Про це заявили в міністерстві енергетики, повідомляє Економічна правда.

За даними Міненерго, працівники підприємства не постраждали, але знищено обладнання.

"Внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на виробничому об’єкті АТ "Харківобленерго", знищено обладнання, працівники не постраждали" , - йдеться в повідомленні.

Графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Міненерго також додало, що внаслідок обстрілів, зокрема, у Харківській області залишається без світла майже 16 тис. точок обліку, у Херсонській - 26 тис. точок обліку, у самому Херсоні - 4,3 тис. споживачів, у Донецькій - 73 населених пункти.