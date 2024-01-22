Третья неделя января ознаменовалась продолжением укрепления гривны к иностранным валютам. Курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке к обеду понедельника 22 января опустился до 37,40 гривен на позиции «бид» и 37,445 гривен на позиции «оффер».

Национальный банк опять снизил темпы и объемы проводимых валютных интервенций: за период с 15 по 19 января регулятор продал банкам 531 млн долларов, что на 142,62 млн долларов меньше, чем неделей ранее. Отметим, что количество продаваемой Нацбанком за неделю валюты снижается четвертую неделю подряд.

Возникает закономерный вопрос: зачем НБУ за неделю продал более полумиллиарда долларов, если курс доллара снижается? В кажущемся таким далеким 2019 году, когда курс гривны к доллару укреплялся, Нацбанк наоборот выкупал излишки предложения на межбанковском рынке и за год накопил таким образом почти 8 млрд долларов.

Ответ на поверхности: НБУ вынужден продавать поступающую в страну валюту, чтобы удовлетворить потребности импортеров. Поступлений от экспорта не хватает, чтобы обеспечить даже половину необходимого объема, при том, что импорт в Украину за период полномасштабной войны также существенно сократился.

Почему же Национальный банк просто не поддерживает курс доллара на определенном уровне, как он делал перед этим, а заставляет его то расти, то снижаться? Какую цель преследует это «моделирование свободного рынка»? Вспомним: 3 октября 2023 года Национальный банк ввел режим т.н. «курсовой гибкости», который предусматривает возможность как роста, так и падения национальной валюты.

Аналитики считают, что Нацбанк опять играет на понижение, причем преследует при этом вполне определенные цели. Прежде всего, отпустив курс в относительно свободное плавание, НБУ пытается уменьшить разницу между официальным (формирующимся на основании безналичного) и рыночным (преимущественно наличным) курсом доллара. В конце декабря прошлого года, когда на наличном рынке возник кратковременный ажиотаж, разница между безналичным и наличным курсом доллара достигала полутора гривен. К настоящему моменту она снизилась до 60 копеек, и тенденция сужения спреда сохраняется.

Кроме того, Национальный банк показывает и бизнесу, и населению, что курс может изменяться (в определенных пределах, конечно), и этого не стоит бояться. Не стоит при первых признаках роста бежать в обменки: есть вероятность, что позже курс упадет. Это способствует повышению доверия к национальной валюте, которая в нелегкие военные времена демонстрирует чудеса устойчивости.

Способствуя снижению курса доллара в настоящий момент, НБУ пытается работать на перспективу: ведь если ситуация с поступлением иностранной финансовой помощи ухудшится, и доллар снова пойдет вверх, расти ему придется с более низкого уровня.

Еще один фактор, который нельзя сбрасывать со счетов, - монетарная политика НБУ, основная цель которой – снижение инфляции в стране. В ближайший четверг в здании на Институтской, 9 состоится первое в этом году заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики, на котором будет поднят вопрос продолжения снижения учетной ставки. Даже 15% при текущем уровне инфляции в стране – слишком много, а значит, ставку могут снизить еще не раз.

Понижение учетной ставки всегда играет против национальной валюты. Население, недовольное падением депозитных ставок, может начать вынос гривны из банков и конвертацию ее в твердую валюту. Поэтому цель Нацбанка – максимально повысить и укрепить доверие к национальной валюте и уберечься от подобного сценария, который не раз приводил к обвалу гривны и потерям для банковской системы.

Сколько будет стоить доллар

Пока же все факторы способствуют медленному, но непрерывному укреплению гривны, которое наблюдается и на межбанковском, и на наличном валютном рынке. В прошлую пятницу доллар в оптовых обменных пунктах столицы подешевел до 38,10 гривен, а в некоторых коммерческих банках «американца» продают даже по 38 гривен ровно.

Если никакого форс-мажора на предстоящей неделе не произойдет, а заседание правления НБУ не принесет сюрпризов, можно предположить, что к концу недели мы увидим доллар даже дешевле 38 гривен. Будут ли такие ценники в оптовых обменниках или на табло банков, сказать сложно. Но игра на понижение продолжается «под чутким руководством» главного банка страны, а значит, доллар обречен падать.