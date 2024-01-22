Нацбанк знову грає зниження

Третій тиждень січня ознаменувався продовженням зміцнення гривні до іноземних валют. Курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку до понеділкового обіду 22 січня опустився до 37,40 гривень на позиції «бід» і 37,445 гривень на позиції «оффер».

Національний банк знову знизив темпи і обсяги валютних інтервенцій, що проводяться: за період з 15 по 19 січня регулятор продав банкам 531 млн доларів, що на 142,62 млн доларів менше, ніж тижнем раніше. Зазначимо, що кількість валюти, що продається Нацбанком за тиждень, знижується четвертий тиждень поспіль.

Виникає закономірне питання: навіщо НБУ за тиждень продав понад півмільярда доларів, якщо курс долара знижується? У такому далекому 2019 році, коли курс гривні до долара зміцнювався, Нацбанк навпаки викуповував надлишки пропозиції на міжбанківському ринку і за рік накопичив таким чином майже 8 млрд доларів.

Відповідь на поверхні: НБУ змушений продавати валюту, що надходить до країни, щоб задовольнити потреби імпортерів. Надходжень від експорту не вистачає, щоб забезпечити навіть половину необхідного обсягу, при тому що імпорт в Україну за період повномасштабної війни також суттєво скоротився.

Чому ж Національний банк просто не підтримує курс долара на певному рівні, як він робив перед цим, а змушує його зростати, то знижуватися? Яку мету має це «моделювання вільного ринку»? Згадаймо: 3 жовтня 2023 року Національний банк запровадив режим т.зв. «курсової гнучкості», що передбачає можливість як зростання, так і падіння національної валюти.

Аналітики вважають, що Нацбанк знову грає на зниження, причому має при цьому цілком певні цілі. Насамперед, відпустивши курс у відносно вільне плавання, НБУ намагається зменшити різницю між офіційним (що формується на підставі безготівкового) та ринковим (переважно готівковим) курсом долара. Наприкінці грудня минулого року, коли на готівковому ринку виник короткочасний ажіотаж, різниця між безготівковим та готівковим курсом долара сягала півтори гривні. На даний момент вона знизилася до 60 копійок, і тенденція звуження спреду зберігається.

Крім того, Національний банк показує і бізнесу, і населенню, що курс може змінюватись (у певних межах, звісно), і цього не варто боятися. Не варто за перших ознак зростання бігти в обмінки: є ймовірність, що пізніше курс впаде. Це сприяє підвищенню довіри до національної валюти, яка у нелегкі воєнні часи демонструє дива стійкості.

Сприяючи зниженню курсу долара зараз, НБУ намагається працювати на перспективу: адже якщо ситуація зі надходженням іноземної фінансової допомоги погіршиться, і долар знову піде вгору, зростатиме йому доведеться з нижчого рівня.

Ще один фактор, який не можна скидати з рахунків - монетарна політика НБУ, основна мета якої - зниження інфляції в країні. Найближчого четверга у приміщенні на Інститутській, 9 відбудеться перше цього року засідання Правління НБУ з питань монетарної політики, на якому буде порушено питання продовження зниження облікової ставки. Навіть 15% за поточного рівня інфляції в країні – надто багато, а отже, ставку можуть знизити ще не раз.

Зниження облікової ставки завжди грає проти національної валюти. Населення, незадоволене падінням депозитних ставок, може розпочати винесення гривні з банків та конвертацію її у тверду валюту. Тому мета Нацбанку – максимально підвищити та зміцнити довіру до національної валюти та вберегтися від подібного сценарію, який неодноразово приводив до обвалу гривні та втрат для банківської системи.

Скільки буде коштувати долар

Поки що ж всі фактори сприяють повільному, але безперервному зміцненню гривні, яке спостерігається і на міжбанківському, і на готівковому валютному ринку. Минулої п'ятниці долар в гуртових обмінних пунктах столиці подешевшав до 38,10 гривень, а в деяких комерційних банках «американця» продають навіть по 38 гривень рівно.

Якщо ніякого форс-мажору наступного тижня не відбудеться, а засідання правління НБУ не принесе сюрпризів, можна припустити, що до кінця тижня ми побачимо долар навіть дешевшим за 38 гривень. Чи будуть ці цінники в гуртових обмінниках чи на табло банків, сказати складно. Але гра на пониження триває «під чуйним керівництвом» головного банку країни, а отже, долар приречений падати.