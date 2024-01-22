Сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями должны быть сняты – Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил сделать наработки, "чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты", сообщает Экономическая правда.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, в понедельник представители правительства встречались с представителями украинского бизнеса.

"Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть действительно сложности. Я ознакомился с деталями. Попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты.

У каждого может быть свой взгляд, но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей - прочностью Украины, силой нашего общества, нашей экономики", - заявил президент.

Все наработки будут представлены на СНБО, добавил он.

Напоминаем:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы. ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

Ночью с 21 на 22 января сгорел дом бизнесмена, основателя Concorde Capital Игоря Мазепы.

Адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы, которого взяли под стражу по подозрению в незаконном завладении землей на Киевщине, подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января.

Общественное движение бизнеса "Манифест 42" анонсировало предупредительную остановку предприятий в случае дальнейшего игнорирования властью "произвола тыловых силовиков".