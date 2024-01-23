Ракетная атака РФ по Украине: по меньшей мере 4 погибших

В результате ракетной атаки РФ утром 23 января погибли по меньшей мере четыре человека.

Детали о количестве погибших и раненых обнародовал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он сообщил, что в Киеве погибли 5 человек. Впрочем, мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что одну женщину доставили в реанимацию, впрочем она жива. Поэтому в столице без жертв.

Также в Киеве повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.

Киевщина: спасатели работают в Бучанском районе Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека.

Днепропетровская область: в результате атаки по Павлограду один человек погиб, один - травмирован.

Харьков: оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали.