Ракетная атака РФ по Украине: по меньшей мере 4 погибших
В результате ракетной атаки РФ утром 23 января погибли по меньшей мере четыре человека.
Детали о количестве погибших и раненых обнародовал министр внутренних дел Игорь Клименко.
Он сообщил, что в Киеве погибли 5 человек. Впрочем, мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что одну женщину доставили в реанимацию, впрочем она жива. Поэтому в столице без жертв.
Также в Киеве повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.
Киевщина: спасатели работают в Бучанском районе Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека.
Днепропетровская область: в результате атаки по Павлограду один человек погиб, один - травмирован.
Харьков: оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали.
"Спасатели обследуют поврежденные здания, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют эти преступления", – отметил министр.