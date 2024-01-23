Ракетна атака РФ по Україні: щонайменше 4 загиблих
Внаслідок ракетної атаки РФ зранку 23 січня загинули щонайменше чотири людини.
Деталі про кількість загиблих та поранених оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він повідомив, що у Києві загинули 5 людей. Втім мер Києва Віталій Кличко уточнив, що одну жінку доправили в реанімацію, втім вона жива. Тож наразі у столиці без жертв.
Також у Києві пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.
Київщина: рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей.
Дніпропетровська область: внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна - травмована.
Харків: окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.
"Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини", – зазначив міністр.