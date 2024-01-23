Ракетна атака РФ по Україні: щонайменше 4 загиблих

Внаслідок ракетної атаки РФ зранку 23 січня загинули щонайменше чотири людини.

Деталі про кількість загиблих та поранених оприлюднив﻿ міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він повідомив, що у Києві загинули 5 людей. Втім мер Києва Віталій Кличко уточнив﻿, що одну жінку доправили в реанімацію, втім вона жива. Тож наразі у столиці без жертв.

Також у Києві пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

Київщина: рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей.

Дніпропетровська область: внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна - травмована.

Харків: окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.