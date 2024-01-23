Часть Харькова обесточена из-за обстрелов РФ – мэр

В результате вражеской российской атаки 23 января часть Харькова осталась без света, воды и отопления. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона, сообщает Экономическая правда.

"Обесточены некоторые части Харькова. Это касается электроснабжения, водо- и теплоснабжения" , – сказал мэр. ﻿

Он добавил, что все коммунальные предприятия работают над восстановлением.

По словам Терехова, в Харькове сейчас разворачивают пунки обогрева, также есть места в общежитиях, где могут разместить всех желающих.

По предварительным данным, около 4:00 и 7:20 утра вторника РФ нанесла удары по Киевскому и Салтовскому районам Харькова ракетами Х-22. По состоянию на 10:30 известно о четырех погибших и более 40 раненых.