Частина Харкова знеструмлена через обстріли РФ – мер

Внаслідок ворожої російської атаки 23 січня частина Харкова залишилась без світла, води та опалення. Про це заявив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону, повідомляє Економічна правда.

"Знеструмлені деякі частини Харкова. Це стосується електропостачання, водо- та теплопостачання" , – сказав Терехов.

Він додав, що наразі всі комунальні підприємства працюють над відновленням.

За словами Терехова, у Харкові наразі розгортають пункти обігріву, також є місця в гуртожитках, де можуть розмістити всіх охочих.

За попередніми даними, близько 4:00 і 7:20 ранку вівторка РФ завдала ударів по Київському і Салтівському районах Харкова ракетами Х-22. Станом на 10:30 відомо про чотирьох загиблих та понад 40 поранених.