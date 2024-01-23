Оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Сумской области – ОВА

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шостке во время массированного обстрела утром 23 января. Об этом заявили в Сумской областной военной администрации, сообщает Лига.net.

По словам чиновников, около 07:05 утра враг ударил ракетами по объектам критической инфраструктуры в городе.

На месте работают все необходимые службы.

Информации о пострадавших или других разрушениях пока нет.

Жителей призвали быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская ПВО уничтожила 21.