Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Шостці під час масованого обстрілу вранці 23 січня. Про це заявили у Сумській обласній військовій адміністрації, повідомляє Ліга.net.

За словами чиновників, близько 07:05 ранку ворог ударив ракетами по об'єктах критичної інфраструктури в місті.

На місці працюють усі необхідні служби.

Інформації про постраждалих чи інші руйнування поки що немає.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська ППО знищила 21.