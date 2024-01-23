Орбан пригласил премьера Швеции для обсуждения вступления в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласил в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и ключевой темой их встречи будут переговоры по вступлению Швеции в НАТО, сообщает Европейская правда.

"Сегодня направил письмо-приглашение премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону по поводу визита в Венгрию для переговоров о вступлении Швеции в НАТО" , - написал Виктор Орбан.

Венгрия и Турция, как известно – последние две страны, которые до сих пор не ратифицировали в национальных парламентах протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс и таким образом блокируют обретение ею полноправного членства.

В конце декабря профильный комитет парламента Турции одобрил проект. По информации СМИ, 23 января он может быть вынесен на рассмотрение в зал.

Руководитель аппарата Орбана недавно сетовал, что шведская сторона "не ищет контакт с Венгрией", словно для нее не важно быстрее решить вопрос. В то же время, он заверил, что Венгрия хочет быть не последней страной, которая одобрит вступление Швеции.