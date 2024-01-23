В ЕС продвинулись во введении налога на замороженные активы РФ – Bloomberg

Европейский Союз продвинулся в реализации планов по введению налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов российского центрального банка. При этом ЕС пока не намерен конфисковать эти деньги.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Министры иностранных дел ЕС дали свое политическое благословение на введение налога 22 января, сообщили источники агентства. Вопрос будет обсуждаться послами блока позже на этой неделе.

Союзники Украины в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за ущерб, причиненный ее войной. ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили около 260 млрд евро в активах центрального банка России в форме ценных бумаг и денежных средств, причем более двух третей этой суммы находится в ЕС. Большая часть активов в ЕС находится в клиринговом центре Euroclear, где в прошлом году они принесли доход в 3 млрд евро.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил журналистам, что во время встречи министров иностранных дел блока был достигнут прогресс по налогу на непредвиденную прибыль, и что обсуждения будут продолжены.

Отказ от конфискации

Группа стран, в том числе Германия, ясно дали понять, что выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям, сообщили анонимные источники Bloomberg.

В прошлом году служба иностранных дел ЕС предложила многоэтапный процесс, который первоначально определит соответствующие активы и определит действия, которые центральные депозитарии ценных бумаг, хранящие эти средства, должны будут предпринять, прежде чем будут предложены следующие шаги. Эти шаги будут определять, как налог на непредвиденные доходы применяется к прибыли, полученной от замороженных активов, и к доходам, передаваемым в бюджет ЕС для использования в Украине. Расходы и национальные налоги будут вычтены до перевода доходов.

США недавно дали понять, что они могут быть готовы к полной конфискации активов. Но даже меньший шаг по налогообложению прибыли продвигался в ЕС медленно, поскольку несколько государств-членов и Европейский центральный банк обеспокоены потенциальным влиянием, которое этот шаг может оказать на стабильность евро.

Кроме того, дебаты по поводу помощи Украине достигли критического момента, когда возникают вопросы о неотложных потребностях страны. Помощь на сумму около 100 млрд долларов по-прежнему приостановлена из-за политических процессов в Вашингтоне и Брюсселе.