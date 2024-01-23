Ракетный удар РФ по Харькову: количество погибших возросло до 8 (Обновлено)
Число погибших в результате российского ракетного удара по Харькову возросло до восьми человек, сообщает Украинская правда.
Офис генпрокурора сообщил, что в больнице скончались двое раненых.
По информации ОГП, сначала количество погибших в результате обстрела Харькова возросло до пяти человек, 46 раненых.
Позже ОГП сообщил, что спасатели также достали тело погибшей 21-летней девушки из-под завалов разрушенного ракетным ударом подъезда.
Обновлено в 18:51: Синегубов сообщил, что под завалами спасатели обнаружили тело девятилетней девочки. По состоянию на данный момент – 8 погибших.