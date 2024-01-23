Ракетний удар РФ по Харкову: кількість загиблих зросла до 8 (Оновлено)

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Харкову зросла до восьми людей, повідомляє Українська правда.

Офіс генпрокурора повідомив, що у лікарні померли двоє поранених.

За інформацією ОГП, спершу кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до пʼяти людей, 46 – поранених.

Пізніше ОГП повідомив, що рятувальники також дістали тіло загиблої 21-річної дівчини з-під завалів зруйнованого ракетним ударом під'їзду.

Оновлено о 18:51: Синєгубов повідомив, що під завалами рятувальники знайшли тіло дев’ятирічної дівчинки. Станом на зараз - 8 загиблих.