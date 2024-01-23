МИД: Чехия готовит 20 украинских пилотов гражданской авиации

Чехия готовит 20 украинских пилотов гражданской авиации для эффективного возобновления авиасообщения после войны с Россией, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Украине необходимо будет быстро восстановить свою ключевую инфраструктуру, неотъемлемой частью которой является гражданский воздушный транспорт. Именно поэтому Чехия обучает двадцать украинских пилотов-транспортников" , — отметил он.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Европа должна держать Россию подальше от своих границ и это можно сделать, помогая Украине.