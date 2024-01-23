МЗС: Чехія готує 20 українських пілотів цивільної авіації

Чехія готує 20 українських пілотів цивільної авіації для ефективного відновлення авіасполучення після війни з Росією, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

"Україні необхідно буде швидко відновити свою ключову інфраструктуру, невід'ємною частиною якої є цивільний повітряний транспорт. Саме тому Чехія навчає двадцять українських пілотів-транспортників" , — зазначив він.

Як повідомлялось, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що Європа має тримати Росію подалі від своїх кордонів і це можна зробити, допомагаючи Україні.