В ISW объяснили, почему РФ не использовала "Шахеды" во время ракетной атаки

В ночь на 23 января российские войска осуществили очередную серию ракетных ударов по Украине, которая имела целью прорвать украинскую противовоздушную оборону. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

"Это первый случай за последние месяцы, когда массированные российские ракетные удары не включали беспилотники Shahed-136/131, которые часто использовали российские войска, пытаясь преодолеть украинские системы противовоздушной обороны" , - отмечают аналитики.

Они отмечают, что российский источник опубликовал 23 января видеозапись, на которой якобы показано, как российская ракета выпускает ложную тепловую ловушку. Схожие кадры российской ракеты Х-101 во время российского удара появились в конце декабря 2023 года.

Специалисты предполагают, что во время этой массированной атаки вместо беспилотников Shahed были использованы ложные цели, чтобы экспериментировать с эффективностью их использования, а Shahed сохранить для других целей.

"Украинские силы, похоже, недавно адаптировались к новым российским ударам, а российские силы, вероятно, продолжают экспериментировать с новыми ударными комплексами с разными средствами прорыва украинской противовоздушной обороны и заставляют Украину развертывать системы противовоздушной обороны в определенных местах" , - говорится в отчете.

ISW продолжает оценивать, что Россия, вероятно, пытается приобрести больше баллистических ракет из-за рубежа, в том числе из Ирана и Северной Кореи, поскольку при определенных обстоятельствах баллистические ракеты могут быть успешнее для поражения украинских целей.