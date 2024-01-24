В Минобороны РФ заявили, что в сбитом Ил-76 были украинские военнопленные

В Минобороны РФ подтвердили, что самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на ведомство, это произошло во время планового полета, сообщает Радио Свобода.

При этом в российском ведомстве утверждают, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозившихся в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными "собирает и анализирует всю необходимую информацию" по поводу катастрофы Ил-76. Там призвали ждать официальных заявлений и отметили, что Россия активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины.

Однако ряд украинских медиа со ссылкой на свои источники сообщили, что сбыт военно-транспортного самолета Ил-76 является работой Вооруженных сил Украины. По данным источников, этот самолет, вероятно, перевозил ракеты в комплексы С-300. Впоследствии другие источники опровергли эту информацию.

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