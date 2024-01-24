У Міноборони РФ заявили, що у збитому Іл-76 були українські військовополонені

У Міноборони РФ підтвердили, що літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на відомство, це сталося під час планового польоту, повідомляє Радіо Свобода.

При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими "збирає та аналізує всю необхідну інформацію" щодо катастрофи Іл-76. Там закликали чекати офіційних заяв і зазначили, що Росія активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України.

Проте низка українських медіа з посиланням на свої джерела повідомила, що збиття військово-транспортного літака Іл-76 є роботою Збройних сил України. За даними джерел, цей літак, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300. Згодом інші джерела спростували цю інформацію.

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