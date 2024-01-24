В Эстонии заявили, что РФ должна вывести из Украины 300 000 солдат для нападения на НАТО

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил в эфире телеканала ETV, что для нападения России на НАТО нужны по меньшей мере четыре фактора. По меньшей мере, добавил он, Москва должна вывести из Украины 300 000 своих военных, сообщает Лига.net.

"Во-первых, Россия должна выйти из войны с Украиной, то есть вывести основную часть своих сил, например, 300 000 из 400 000 военнослужащих" , – сказал он.

Во-вторых, продолжил Херем, России понадобится некоторое время для восстановления. По его подсчетам, это примерно год.

"В-третьих, даже если она восстановится через год, даже если Украина выйдет из войны, в мире должно произойти что-то значительное – суперпандемия, полный крах экономики, война на Тайване, на Балканах. В таком случае мы должны быть очень бдительными" , – объяснил эстонский офицер.

Последнее, по мнению Херема, странам НАТО следует подготовиться к потенциальной угрозе.