В Естонії заявили, що РФ має вивести з України 300 000 вояків для нападу на НАТО
Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем заявив в ефірі телеканалу ETV, що для нападу Росії на НАТО потрібні щонайменше чотири чинники. Щонайменше, додав він, Москва має вивести з України 300 000 своїх військових, повідомляє Ліга.net.
"По-перше, Росія повинна вийти з війни з Україною, тобто вивести основну частину своїх сил, наприклад, 300 000 з 400 000 військовослужбовців", – сказав він.
По-друге, продовжив Херем, Росії знадобиться деякий час на відновлення. За його підрахунками, це приблизно рік.
"По-третє, навіть якщо вона відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, у світі має статися щось значне – суперпандемія, повний крах економіки, війна на Тайвані, на Балканах. У такому разі ми маємо бути дуже пильними", – пояснив естонський офіцер.
Останнє, на думку Херема, країнам НАТО потрібно підготуватися до потенційної загрози.
"Що краще ми підготовлені, то менша ймовірність того, що вона спробує це зробити. Але якщо ми не будемо говорити про це, ми навряд чи підготуємося до цього, тоді цього можна очікувати", – резюмував він.