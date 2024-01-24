В Естонії заявили, що РФ має вивести з України 300 000 вояків для нападу на НАТО

Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем заявив в ефірі телеканалу ETV, що для нападу Росії на НАТО потрібні щонайменше чотири чинники. Щонайменше, додав він, Москва має вивести з України 300 000 своїх військових, повідомляє Ліга.net.

"По-перше, Росія повинна вийти з війни з Україною, тобто вивести основну частину своїх сил, наприклад, 300 000 з 400 000 військовослужбовців" , – сказав він.

По-друге, продовжив Херем, Росії знадобиться деякий час на відновлення. За його підрахунками, це приблизно рік.

"По-третє, навіть якщо вона відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, у світі має статися щось значне – суперпандемія, повний крах економіки, війна на Тайвані, на Балканах. У такому разі ми маємо бути дуже пильними" , – пояснив естонський офіцер.

Останнє, на думку Херема, країнам НАТО потрібно підготуватися до потенційної загрози.