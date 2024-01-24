Доработанный законопроект по мобилизации еще не вносили в Раду

Верховная рада Украины на 24 января не получала от Министерства обороны законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Facebook написал глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Что предшествовало

Утром среды, 24 января, некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что Рада уже получила доработанный законопроект о мобилизации. А уже завтра он якобы должен быть представлен на рабочей группе.

Реакция чиновников

Позже нардепы отреагировали на эту информацию. В частности Александр Завитневич, заявил, что СМИ распространили недостоверную информацию о том, что правительство якобы внесло в Верховную Раду доработанный законопроект по мобилизации и прохождению военной службы.

"По состоянию на данный момент (17:10 среды, 24 января - ред.) никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду не поступало" , - написал он.

При этом Завитневич заявил, что как только такой документ появится, то об этом будет сообщено из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента.

"Еще раз просим представителей СМИ пользоваться официальными источниками" , – подчеркнул он.

Добавим, спикер ВРУ Руслан Стефанчук рассказывал, какие замечания к "мобилизационному" законопроекту Рада передала правительству. Среди них ограничение конституционных прав граждан, привлечение в армию людей с инвалидностью III группы, приемлемость "электронного решения вопросов" учета военнообязанных, а также ряд социальных гарантий для военных.