Россия требует провести срочное заседание Совбеза ООН из-за падения Ил-76

Россия требует провести срочное заседание Совета безопасности ООН из-за крушения в Белгородской области РФ российского военно-транспортного самолета Ил-76, в котором, по утверждению российской стороны, везли военнопленных украинцев на обмен, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке 24 января.

"Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района в Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным.

Мы запросили уже срочное заседание Совета безопасности ООН в 15:00 по Нью-Йоркскому времени".

Лавров заявил, что обстоятельства еще устанавливаются, но украинская сторона на Совете безопасности ООН "могла бы рассказать, как все это произошло".

Предыстория: