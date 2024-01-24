Россия требует провести срочное заседание Совбеза ООН из-за падения Ил-76
Россия требует провести срочное заседание Совета безопасности ООН из-за крушения в Белгородской области РФ российского военно-транспортного самолета Ил-76, в котором, по утверждению российской стороны, везли военнопленных украинцев на обмен, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке 24 января.
"Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района в Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным.
Мы запросили уже срочное заседание Совета безопасности ООН в 15:00 по Нью-Йоркскому времени".
Лавров заявил, что обстоятельства еще устанавливаются, но украинская сторона на Совете безопасности ООН "могла бы рассказать, как все это произошло".
Предыстория:
- Днем 24 января в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе ВСУ заявили, что этим самолетом россияне перевозили ракеты для ЗРК С-300, а в Минобороны РФ заявили, самолет якобы выполнял рейс c военного аэродрома Чкаловский (Московская область) в Белгород для перевозки украинских военнослужащих с целью обмена.
- По утверждению российского Минобороны, был зафиксирован "пуск двух украинских ракет", а в результате катастрофы погибли все, кто был на борту: 65 украинских военнопленных, 3 сопровождавших их российских военнослужащих и 6 членов экипажа.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала списки украинских военнопленных, которые якобы находились на борту разбившегося 24 января Ил-76.
- Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, но ведомство не располагает данными, находились ли украинские пленные на борту. Там отметили, что Украину не проинформировали о необходимости обеспечить безопасность полета, что может свидетельствовать об умышленном создании Россией угрозы жизни и безопасности военнопленных.
- В Генштабе ВСУ, не упоминая Ил-76, заявили, что принимают все меры для защиты Украины и украинцев, тогда как интенсивность обстрелов из РФ возросла в связи с ростом количества военно-транспортных самолетов в Белгороде.