Росія вимагає провести термінове засідання Ради безпеки ООН через падіння Іл-76

Росія вимагає провести термінове засідання Ради безпеки ООН через катастрофу в Бєлгородській області РФ російського військово-транспортного літака Іл-76, у якому, за твердженням російської сторони, везли військовополонених українців на обмін, повідомляє Українська правда.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на пресконференції в Нью-Йорку 24 січня.

"Замість того, щоб цей обмін відбувся, українська сторона з району в Харківській області завдала зенітними ракетами удар по цьому літаку, який став фатальним.

Ми запросили вже термінове засідання Ради безпеки ООН о 15:00 за Нью-Йоркським часом".

Лавров заявив, що обставини ще встановлюються, але українська сторона на Раді безпеки ООН "могла б розповісти, як усе це сталося".

Представники української влади не мають інформації, що на борту Іл-76, що розбився в прикордонній з Україною області Росії, були полонені українські військові, хоча обмін справді очікувався 24 січня.

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