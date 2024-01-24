Генштаб: ВСУ отразили 7 российских атак на левобережье Днепра

Российские оккупанты в очередной раз пытались установить контроль над плацдармом на левобережье Днепра. В течение суток Силы обороны Украины отразили 7 вражеских атак, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 24 января.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 50 боевых столкновений. Также враг нанес 2 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 53 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Земляной Яр, Зыбино, Красное Первое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Улица, Чуйковка, Марчихина Буда, Искрисковщина, Владимировка, Басовка, Поповка Сумской области; Стогнии, Уды, Старица, Волчанск, Бочково, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 5 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Табаевки, Песчаного Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки у Дибровы Донецкой области и еще 3 — в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак вблизи Васюкивки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Часов Яр, Предтечи Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки недалеко от Авдеевки и еще 5 — вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки, Северного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 9 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Максимилиановки, Георгиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Ровного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка, Щербаки, Степногорск Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах н.п. Качкаровка, Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Новоберислав Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Берислав, Садовое Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.