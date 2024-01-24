В Одесской ОВА рассказали о ситуации в городе после атак российских дронов
Россияне вечером 24 января запустили ударные беспилотники в Одессу, есть попадания в жилых кварталах города, пострадал мужчина, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Российские террористы атаковали Одессу ударными дронами. Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.
Зафиксированы возгорания. Пока известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь".
Обновлено: Кипер уточнил, что количество пострадавших возросло до двух. Мужчину госпитализировали с множественными порезами. Угрозы его жизни нет.
Что предшествовало: Воздушные силы сообщали, что из Черного моря улетали БпЛА в Одессу. Силы обороны юга Украины сообщили, что в Одесской области работала ПВО.