В Одесской ОВА рассказали о ситуации в городе после атак российских дронов

Россияне вечером 24 января запустили ударные беспилотники в Одессу, есть попадания в жилых кварталах города, пострадал мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер﻿.

"Российские террористы атаковали Одессу ударными дронами. Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

Зафиксированы возгорания. Пока известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь".

Обновлено: Кипер уточнил, что количество пострадавших возросло до двух. Мужчину госпитализировали с множественными порезами. Угрозы его жизни нет.

Что предшествовало: Воздушные силы сообщали, что из Черного моря улетали БпЛА в Одессу. Силы обороны юга Украины сообщили, что в Одесской области работала ПВО.