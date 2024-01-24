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В Одеській ОВА розповіли про ситуацію в місті після атак російських дронів

В Одеській ОВА розповіли про ситуацію в місті після атак російських дронів
Фото: Telegram

Росіяни увечері 24 січня запустили ударні безпілотники на Одесу, є влучання у житлових кварталах міста, постраждав чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.
Зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу".

Оновлено: Кіпер уточнив, що кількість постраждалих зросла до двох. Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози його життю немає.

Що передувало: Повітряні сили повідомляли, що з Чорного моря летіли БпЛА на Одесу. Сили оборони півдня України повідомили, що на Одещині працювала ППО.

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