В Одеській ОВА розповіли про ситуацію в місті після атак російських дронів
Росіяни увечері 24 січня запустили ударні безпілотники на Одесу, є влучання у житлових кварталах міста, постраждав чоловік, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.
Зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу".
Оновлено: Кіпер уточнив, що кількість постраждалих зросла до двох. Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози його життю немає.
Що передувало: Повітряні сили повідомляли, що з Чорного моря летіли БпЛА на Одесу. Сили оборони півдня України повідомили, що на Одещині працювала ППО.