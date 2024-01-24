Российские войска ударили по Харьковской области: есть пострадавшие

Армия РФ вечером 24 января ударила по поселку Рогань Харьковского района, четыре человека пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по Рогани Харьковского района. Один дом разрушен, в двух частных домах возник пожар. Ранения получили 60-, 39-, 26-летние женщины и парень 17 лет. Состояние всех - легкое".

Синегубов добавил, что ликвидация последствий обстрелов продолжается.

Что предшествовало:

Серия взрывов была слышна в Харькове в среду вечером. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в регионе.