Російські війська вдарили по Харківській області: є постраждалі

Армія РФ увечері 24 січня вдарила по селищу Рогань Харківського району, четверо людей постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по Рогані Харківського району. Один будинок зруйновано, у двох приватних будинках виникла пожежа. Поранення отримали 60-, 39-, 26-річні жінки та хлопець 17 років. Стан усіх – легкий".

Синєгубов додав, що ліквідація наслідків обстрілів триває.

Що передувало:

Серію вибухів було чутно в Харкові у середу ввечері. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у регіоні.