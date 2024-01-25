Минобороны советуется с омбудсменом по новому законопроекту о мобилизации

При написании нового проекта закона о совершенствовании мобилизации рабочая группа Министерства обороны консультируется с уполномоченным Верховной Рады по правам человека, чтобы учесть замечания, которые есть по этому поводу.﻿﻿ Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

Журналистка спросила у омбудсмена, будут ли изменены предложения правительства по ограничению уклонистов в праве пользоваться имуществом и счетами в банках, а также праве получать услуги от государства. Также она спросила, как будет с людьми с разными группами инвалидности и с отпусками для военных.

"Я не видел окончательной редакции (нового законопроекта от правительства – ред.). Да, в отличие от предыдущей редакции, сейчас группа, которая работает в Минобороны, обращается за экспертной позицией уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Мы предоставили свои категорические возражения относительно мобилизации инвалидов – граждан с инвалидностью III категории. Насколько мне известно, предыдущая позиция была, что они готовы это учесть" , – сказал Лубинец.

Он отметил, что категорически против предоставления дополнительных полномочий территориальным центрам комплектования.

"Это военные подразделения. Они не имеют права ограничивать права граждан Украины. Это как раз и есть прямое нарушение Конституции, о котором я говорил. У нас есть другие органы, которые могут внедрять подобные инструментарии для людей, которые отказываются от прохождения военной службы. Но это точно не могут делать ТЦК, военные.

Если это будет учтено, моя позиция будет такова, что я буду готов поддержать предложенную редакцию" , – добавил омбудсмен.

Лубинец отметил, что Украине как государству для выживания новый законопроект о мобилизации нужен.

Он уточнил, что если в нем снова будут противоречия с Конституцией Украины, он будет снова выступать категорически против.