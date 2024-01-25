Міноборони радиться з омбудсменом щодо нового законопроєкту про мобілізацію

При написанні нового проєкту закону про вдосконалення мобілізації робоча група Міністерства оборони консультується з уповноваженим Верховної Ради з прав людини, аби врахувати зауваження, які є з цього приводу.﻿﻿ Про це заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

Журналістка запитала в омбудсмена, чи будуть змінені пропозиції уряду щодо обмеження за ухилення від мобілізації у праві користуватися майном і рахунками в банках, а також праві отримувати послуги від держави. Також вона запитала, як буде з людьми з різними групами інвалідності та з відпустками для військових.

"Я не бачив остаточної редакції (нового законопроєкту від уряду – ред.). Так, на відміну від попередньої редакції, зараз група, яка працює в Міноборони, звертається за експертною позицією уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Ми надали свої категоричні заперечення щодо мобілізації інвалідів – громадян з інвалідністю III категорії. Наскільки мені відомо, попередня була позиція, що вони готові це врахувати", – сказав Лубінець.

Він зазначив, що категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування.

"Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України. Це якраз і є пряме порушення Конституції, про яке я казав. У нас є інші органи, які можуть впроваджувати подібні інструментарії для людей, які відмовляються від проходження військової служби. Але це точно не можуть робити ТЦК, військові.

Якщо це буде враховано, моя позиція буде така, що я буду готовий підтримати запропоновану редакцію", – додав омбудсмен.

Лубінець наголосив, що Україні як державі для виживання новий законопроєкт про мобілізацію потрібен.

Він уточнив, що якщо в ньому знову будуть суперечності з Конституцією України, він буде знову виступати категорично проти.