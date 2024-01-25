В России суд приговорил Гиркина к четырем годам колонии

Московский городской суд приговорил российского террориста, бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Стрелкова к 4 годам колонии "за призывы к экстремизму", сообщает Деловая столица.

"Служу отечеству" , — так отреагировал на приговор сам Стрелков.

Baza напоминает, что Стрелкова задержали в июле 2023 года. Его обвинили по части 2 статьи 280 УК ("Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета").

Основаниями для возбуждения дела стали две публикации Стрелкова в Telegram-канале: в первом посте он допускал возвращение оккупированного Крыма под контроль Украины, а также прокомментировал невыплаты российским солдатам фразой "Граждане, так ведь за это расстреливать мало".

Позже адвокат Стрелкова уточнил, что экспертиза признала лишь один пост экстремистским, — по нему и было предъявлено окончательное обвинение. Сам обвиняемый отказывался признавать вину.

Напомним, Игорь Гиркин был "министром обороны" "Донецкой народной республики", которую россияне создали в оккупированной части Донецкой области. Также он признавал, что участвовал в аннексии Крыма. В ноябре 2022-го окружной суд Гааги присудил Гиркину и еще двум фигурантам дела MH17 пожизненное заключение.

Во время авиакатастрофы 2014 года Гиркин сразу написал в своих соцсетях, что боевики сбили "украинский самолет", но когда оказалось, что это пассажирский рейс, удалил эти сообщения.

Офис генпрокурора Украины в 2020 году объявил Гиркину подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Его объявили в розыск, а суд разрешил его принудительную доставку.