У Росії суд засудив Гіркіна до чотирьох років колонії

Московський міський суд засудив російського терориста, колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря Стрєлкова до 4 років колонії "за заклики до екстремізму", повідомляє Ділова столиця.

"Служу батьківщині" , — так відреагував на вирок сам Стрєлков.

Baza нагадує, що Стрєлкова затримали у липні 2023 року. Його звинуватили в частині 2 статті 280 КК ("Публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету").

Підставами для порушення справи стали дві публікації Стрєлкова в Telegram-каналі: у першому посту він допускав повернення окупованого Криму під контроль України, а також прокоментував невиплати російським солдатам фразою "Громадяни, за це ж розстрілювати мало".

Пізніше адвокат Стрєлкова уточнив, що експертиза визнала лише одну посаду екстремістською, — за ним і висунули остаточне звинувачення. Сам обвинувачений відмовлявся визнавати провину.

Нагадаємо, Ігор Гіркін був "міністром оборони" "Донецької народної республіки", яку росіяни створили в окупованій частині Донецької області. Також він визнавав, що брав участь у анексії Криму. У листопаді 2022-го окружний суд Гааги присудив Гіркіну та ще двом фігурантам справи MH17 довічне ув'язнення.

Під час авіакатастрофи 2014 року Гіркін одразу написав у своїх соцмережах, що бойовики збили "український літак", але коли виявилося, що це пасажирський рейс, видалив ці повідомлення.

Офіс генпрокурора України у 2020 році оголосив Гіркіну підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Його оголосили у розшук, а суд дозволив його примусову доставку.