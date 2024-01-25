В Польше считают, что украинским олигархам выгодна аграрная политика ЕС

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский опубликовал позиционный документ по аграрным протестам в котором призывают Евросоюз к упрощению и дебюрократизации общей аграрной политики, сообщает Европейская правда.

"Есть две причины, которые вывели фермеров на дороги – это аграрная политика ЕС и слишком широкое открытие границ для сельскохозяйственной продукции из Украины" , – говорится в заявлении Министерства аграрной политики и сельского развития.

Что касается аграрной политики в целом, то, как отмечают в польском министерстве, Европейский Союз вводит новые "необоснованные" ограничения, связанные с так называемым "Зеленым соглашением", а фермеры вынуждены внедрять еще более затратные меры.

Отмечается, что если раньше проблемы испытывали преимущественно непосредственные соседи Украины, то сейчас проблему чрезмерного импорта якобы начинают чувствовать и фермеры в большем количестве стран-членов.

В министерстве сельского хозяйства Польши подчеркивают, что украинские фермеры и фермеры из стран ЕС находятся в неравных условиях конкуренции. Там обращают внимание, что украинские агропроизводители не должны соответствовать требованиям и ограничениям, действующим в ЕС – это и является нарушением основного принципа конкуренции.

Кроме того, что "по ту сторону нашей восточной границы гораздо более благоприятные почвенные и климатические условия".

"Европейское сельское хозяйство не имеет шансов на равную конкуренцию" , – отмечается в заявлении.

По словам министра, пока не будут согласованы двусторонние правила перемещения товаров, эмбарго не будет отменено.

"На форумах ЕС польская сторона также требует существенных изменений во временный механизм либерализации торговли с Украиной. Кроме того, мы просим, чтобы возможные решения принимались непосредственно между страной, пострадавшей от искажения рынка, и Европейской комиссией – без участия всех стран-членов" , – пишут они.

В министерстве считают, что от отсутствия регулирования украинской продукции выиграют не тамошние фермеры или государственный бюджет, а, главным образом, местные олигархи.

Как пишет RMF24, вполне вероятно, что Еврокомиссия представит предложения по новым решениям уже на следующей неделе.